Охранник пострадал при пожаре в ТЦ «Стройпарк»

Один человек пострадал в результате пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе, сообщили в понедельник, 12 декабря, в экстренных службах.

«В результате пожара пострадал охранник торгового центра», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.

О причине возгорания пока не сообщается.

Ранее в этот день в ТЦ «Стройпарк» в микрорайоне Савино Балашихи произошел пожар. На место прибыла скорая помощь. Площадь пожара превысила 200 кв. м. Позднее сообщили, что площадь пожара увеличилась до 350 кв. м.

9 декабря пожар вспыхнул в гипермаркете OBI. В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находились стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Обрушилась кровля. Горение было ликвидировано в тот же день. Погиб охранник гипермаркета.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.