Охранник пострадал при пожаре в ТЦ «Стройпарк»
Один человек пострадал в результате пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе, сообщили в понедельник, 12 декабря, в экстренных службах.
«В результате пожара пострадал охранник торгового центра», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.
О причине возгорания пока не сообщается.
Ранее в этот день в ТЦ «Стройпарк» в микрорайоне Савино Балашихи произошел пожар. На место прибыла скорая помощь. Площадь пожара превысила 200 кв. м. Позднее сообщили, что площадь пожара увеличилась до 350 кв. м.
9 декабря пожар вспыхнул в гипермаркете OBI. В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находились стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Обрушилась кровля. Горение было ликвидировано в тот же день. Погиб охранник гипермаркета.
По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.