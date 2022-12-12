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В Балашихе загорелся ТЦ «Стройпарк»

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Фото: соцсети
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В подмосковной Балашихе в понедельник, 12 декабря, произошел пожар в торговом центре «Стройпарк».

Очевидцы публикуют видео с места событий.

«12 декабря в 08.37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях. — Ред.) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, микрорайон Савино, улица Пригородная, дом 92. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении МЧС по Московской области.

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Отмечается, что к тушению пожара привлечены четыре единицы техники и 16 человек. Площадь пожара превысила 200 кв. м.

На место прибыла скорая помощь. О причине возгорания и пострадавших пока неизвестно.

Ранее, 9 декабря, пожар вспыхнул в гипермаркете OBI. В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находились стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Обрушилась кровля. Горение было ликвидировано в тот же день. Погиб охранник гипермаркета.

По данным СК, причиной возникновения пожара стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы. По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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