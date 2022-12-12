В МИД Италии заявили о почти достигнутом соглашении по потолку цен на газ

В Евросоюзе (ЕС) почти достигли соглашения по потолку цен на газ. Об этом 11 декабря сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Он рассказал, что министр страны по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин «упорно работает в Брюсселе», чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ.

«Мы почти достигли этого», — приводит слова Таяни агентство ANSA.

22 ноября в ЕК предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (€275 за 1 МВт•ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Изначально предложение о потолке касалось российского газа, но многие страны ЕС выступили за всеобщее ограничение.

Позднее, 27 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса,.

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