Реклама
Прямой эфир
Мир
В Ирландии выразили недовольство наплывом беженцев с Украины
Армия
Врачей с Западной Украины перебросили под Артемовск из-за больших потерь ВСУ
Происшествия
Несовершеннолетний взял покататься машину и погиб в ДТП в Ленинградской области
Мир
В США заявили о битве РФ и Запада за будущее финансовой системы в мире
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 15 декабря
Спорт
Гаджимагомедов стал чемпионом Международной ассоциации бокса
Мир
Британия подготовила 9 тыс. военнослужащих для Украины
Происшествия
Более 65 рейсов отменено или задержано в Москве из-за непогоды
Мир
Экс-морпех США пожаловался на разрушенную жизнь после смены пола
Мир
В Германии назвали неприемлемой отправку военных сил Сербии в Косово
Мир
Посол РФ не увидел риска разрыва дипотношений Москвы и Лондона
Общество
На севере Москвы в результате ливня возникли подтопления
Сюжет:

В МИД Италии заявили о почти достигнутом соглашении по потолку цен на газ

Глава МИД Италии Таяни: в ЕС почти достигли соглашения по потолку цен на газ
0
Фото: Global Look Press/Peter Kneffel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Евросоюзе (ЕС) почти достигли соглашения по потолку цен на газ. Об этом 11 декабря сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Прыжки до потолка: почему так трудно ограничить цены на нефть России
Достичь соглашения о предельных значениях оказалось непросто

Он рассказал, что министр страны по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин «упорно работает в Брюсселе», чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ.

«Мы почти достигли этого», — приводит слова Таяни агентство ANSA.

22 ноября в ЕК предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (€275 за 1 МВт•ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Изначально предложение о потолке касалось российского газа, но многие страны ЕС выступили за всеобщее ограничение.

Позднее, 27 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса,.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022