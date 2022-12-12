Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 11 декабря, прокомментировал призыв французского генерала Мишеля Яковлеффа обстреливать парады Победы 9 мая.

«Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

7 декабря отставной генерал Иностранного легиона Мишель Яковлефф предложил Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить «символические атаки» по местам проведения массовых мероприятий 9 мая. Он отметил, что колонна марширующих солдат на Красной площади могла бы стать подходящей военной целью.

После этого генерала раскритиковали соотечественники. Интернет-пользователи подчеркнули, что угрозы создания теракта недопустимы.

В конце августа Яковлефф заявлял, что НАТО следует наносить удары в направлении РФ с территории Украины. По его мнению, такая мера помогла бы сократить время обучения служащих ВСУ, а также повысила бы их эффективность. В свою очередь, читатели портала Boulevard Voltaire предложили французу самому отправиться в зону боевых действий.

8 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что риски терактов со стороны Украины в отношении Крыма и Севастополя сохраняются, поскольку Киев сохраняет приверженность террористической деятельности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого с 2014 года ведутся боевые действия. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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