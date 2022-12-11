Во Франции отставной генерал Иностранного легиона Мишель Яковлефф призвал Украину бомбить парады победы в России 9 мая. Об этом он заявил 7 декабря в эфире телеканала LCI.

«Они (украинцы. — Ред.) могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические. <…> Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», — считает Яковлефф.

Кроме того, по словам француза, победа Украины могла бы перечеркнуть победу России над нацистской Германией в 1945 году.

В конце августа Яковлефф заявлял, что солдатам НАТО необходимо воевать против РФ с территории Украины. По его мнению, такая мера помогла бы сократить время обучения украинских солдат, а также повысила бы их эффективность. После этого читатели портала Boulevard Voltaire раскритиковали Яковлеффа и предложили ему самому отправиться на Украину.

Ранее, 8 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что риски терактов со стороны Украины в отношении Крыма и Севастополя сохраняются, поскольку украинская сторона продолжает свою линию по приверженности террористической деятельности.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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