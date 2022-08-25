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Французского генерала раскритиковали после идеи ввести солдат на Украину

Читатели BV предложили генералу НАТО Яковлеффу поехать на Украину из-за идеи ввести войска
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Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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Читатели портала Boulevard Voltaire предложили французскому генералу Мишелю Яковлеффу отправиться на Украину после его предложения ввести туда солдат НАТО. Граждане назвали военнослужащего сумасшедшим и призвали власти не участвовать в конфликте, следует из комментариев, опубликованных 22 августа.

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Ранее Мишель Яковлефф в эфире канала LCI заявил, что солдатам НАТО необходимо воевать против РФ с территории Украины, сообщили в издании. По мнению генерала, такая мера помогла бы сократить время обучения солдат ВСУ, а также повысило бы их эффективность.

«Во Франции царит безумие. Я выступаю за то, чтобы наши политики и генералы вместе со своими семьями отправились на Украину и в одиночку противостояли России…», — написал один из комментаторов.

«По поводу вовлечения Франции в конфликт с Россией…оставшиеся у нас на вооружении несколько гаубиц CAESAR вряд ли помогут нам победить. Фантазер, отправляйся на Украину вслед за [президентом Франции Эммануэлем] Макроном», — заявил другой читатель.

«Когда у некоторых из них начинают наблюдаться признаки сумасшествия, нужно срочно задуматься о радикальных психиатрических мерах» — прокомментировал предложение генерала еще один юзер.

Ранее, 25 августа, стало известно, что жители Великобритании раскритиковали слова временно исполняющего обязанности премьер-министра королевства Бориса Джонсона о продолжении поддержки Украины. Политика назвали ленивым, коррумпированным и лживым.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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