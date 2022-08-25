Французского генерала раскритиковали после идеи ввести солдат на Украину
Читатели портала Boulevard Voltaire предложили французскому генералу Мишелю Яковлеффу отправиться на Украину после его предложения ввести туда солдат НАТО. Граждане назвали военнослужащего сумасшедшим и призвали власти не участвовать в конфликте, следует из комментариев, опубликованных 22 августа.
Ранее Мишель Яковлефф в эфире канала LCI заявил, что солдатам НАТО необходимо воевать против РФ с территории Украины, сообщили в издании. По мнению генерала, такая мера помогла бы сократить время обучения солдат ВСУ, а также повысило бы их эффективность.
«Во Франции царит безумие. Я выступаю за то, чтобы наши политики и генералы вместе со своими семьями отправились на Украину и в одиночку противостояли России…», — написал один из комментаторов.
«По поводу вовлечения Франции в конфликт с Россией…оставшиеся у нас на вооружении несколько гаубиц CAESAR вряд ли помогут нам победить. Фантазер, отправляйся на Украину вслед за [президентом Франции Эммануэлем] Макроном», — заявил другой читатель.
«Когда у некоторых из них начинают наблюдаться признаки сумасшествия, нужно срочно задуматься о радикальных психиатрических мерах» — прокомментировал предложение генерала еще один юзер.
Ранее, 25 августа, стало известно, что жители Великобритании раскритиковали слова временно исполняющего обязанности премьер-министра королевства Бориса Джонсона о продолжении поддержки Украины. Политика назвали ленивым, коррумпированным и лживым.
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