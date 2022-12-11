Пользователей Twitter возмутил призыв отставного генерала Иностранного легиона во Франции Мишеля Яковлеффа бомбить парады Победы в России 9 мая.

Комментаторы подчеркнули, что угрозы создания теракта недопустимы.

Кто-то поинтересовался, действительно ли «этот опереточный генерал» грамотно оценивает масштабы и последствия подобной атаки, «без сомнения, планетарного масштаба».

«Потом русские разберут нас на атомы», ― подчеркнул один из комментаторов.

Один из пользователей заявил, что у военного проблемы с головой.

«Это говорит тот, кто хотел, чтобы НАТО бомбило Россию после того, как ракета упала в Польше», ― напомнил еще один пользователь.

7 декабря отставной генерал Иностранного легиона Мишель Яковлефф призвал Украину бомбить парады Победы в России на 9 Мая. По его словам, украинцы «могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические». По его мнению, колонна марширующих на Красной площади могла бы стать подходящей военной целью.

В конце августа Яковлефф предлагал солдатам НАТО воевать против РФ с территории Украины. По его мнению, такая мера помогла бы сократить время обучения украинских солдат, а также повысила бы их эффективность. После этого читатели портала Boulevard Voltaire раскритиковали Яковлеффа и предложили ему самому отправиться на Украину.

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