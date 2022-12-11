В Кремле уточнили темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативу создания газового хаба в Турции. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

«Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового хаба», — сказано в сообщении.

Также главы государств обсудили рост товарооборота двух стран, зерновую сделку и сирийское урегулирование.

«Рассмотрен ход выполнения стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», — заявили в Кремле.

Также Путин в разговоре с Эрдоганом изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины.

Ранее в этот день о прошедшем разговоре сообщила турецкая сторона.

Накануне Миллер провел встречу с Эрдоганом в Турции. Глава «Газпрома» заявил, что главным итогом поездки стало обсуждение проекта газового хаба в стране.

4 декабря Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.

До этого, 18 ноября, Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях.

1 ноября стало известно, что работа по созданию газового хаба активизировалась и дорожная карта будет разработана к концу 2022 года. В тот же день Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

В октябре Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Вице-премьер РФ Александр Новак счел идею перспективной. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что предложение может быть реализовано.