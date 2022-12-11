Реклама
Прямой эфир
Мир
Канцлер Австрии заявил о готовности продолжить диалог с Путиным для достижения мира
Мир
Извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале
Мир
Немцы раскритиковали решение ЕС отправить €18 млрд Украине вопреки вето Венгрии
Политика
В Кремле уточнили темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
Происшествия
Украинские войска ударили из артиллерии по Сватово в ЛНР
Армия
ВС России уничтожили взвод РСЗО «Град» в Донецкой Народной Республике
Мир
Вучич призвал Приштину сформировать сообщество сербских общин
Наука
Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля
Политика
Песков назвал предтечей спецоперации озабоченность из-за Минских соглашений
Мир
Захарова обвинила ЕС в многолетнем моделировании обострения ситуации в Косово
Спорт
Экс-защитник сборной России по футболу Фернандес возобновит карьеру в Бразилии
Происшествия
Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Шереметьево
Сюжет:

В Кремле уточнили темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган обсудили по телефону создание газового хаба в Турции
0
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативу создания газового хаба в Турции. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Замена позиций: газовый хаб в Турции может быть интересен южной Европе
Что еще обсудили Путин и Эрдоган и чем закончился саммит в Астане

«Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового хаба», — сказано в сообщении.

Также главы государств обсудили рост товарооборота двух стран, зерновую сделку и сирийское урегулирование.

«Рассмотрен ход выполнения стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», — заявили в Кремле.

Также Путин в разговоре с Эрдоганом изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины.

Ранее в этот день о прошедшем разговоре сообщила турецкая сторона.

Накануне Миллер провел встречу с Эрдоганом в Турции. Глава «Газпрома» заявил, что главным итогом поездки стало обсуждение проекта газового хаба в стране.

4 декабря Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.

До этого, 18 ноября, Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях.

1 ноября стало известно, что работа по созданию газового хаба активизировалась и дорожная карта будет разработана к концу 2022 года. В тот же день Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире.

В октябре Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Вице-премьер РФ Александр Новак счел идею перспективной. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что предложение может быть реализовано.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022