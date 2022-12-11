Зеленский рассказал о передаче Норвегией Украине $100 млн

Норвегия выделила финансовую помощь для восстановления энергосистемы Украины в размере $100 млн. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и политическую поддержку, и гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа», — сказал он в своем видеообращении в Telegram.

Ранее в этот день стало известно, что Совет Евросоюза (ЕС) одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. В числе целей кредита организация указала финансирование неотложных потребностей страны и восстановление критической инфраструктуры.

На Украине констатируют сложную ситуацию с энергоснабжением. В отдельных регионах, например, в Одессе, неизвестно, когда получится вернуться к веерным отключениям по графику, — пока аварийные отключения носят бессрочный характер.

7 декабря президент Зеленский признал, что энергосистему не удастся полностью восстановить в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что стабилизация электрообеспечения и защита электростанций остаются одними из приоритетных задач Киева.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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