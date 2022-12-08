Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы слышны вечером в четверг, 8 декабря, в Одессе на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Также сообщается о взрывах в Херсоне. Никаких подробностей не приводится.

Ранее в этот день в разных областях Украины объявляли воздушную тревогу. В частности, она звучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в некоторых районах Кировоградской области. О взрывах не сообщалось.

Кроме этого, в ночь на 8 декабря воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

Вместе с этим на Украине констатируют сложную ситуацию с энергоснабжением. Это касается, в частности, Одесской области и Одессы. По данным компании ДТЭК, неизвестно, когда получится вернуться к веерным отключениям по графику и пока аварийные отключения носят бессрочный характер.

ВС РФ с 10 октября работают по объектам военного управления Украины и по энергетической инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

17 ноября глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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