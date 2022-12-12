Карты на ствол: смогут ли в США ужесточить оружейное законодательство

После перехода палаты представителей под контроль республиканцев в США не смогут принять более жесткие законы в отношении огнестрельного оружия. Такое мнение высказали опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, не пройдет запрет на продажу штурмового оружия, который в последнее время усиленно продвигают демократы во главе с президентом Джо Байденом. Несмотря на то что вопрос контроля над огнестрелом остается одной из наиболее острых тем в США, уровень поддержки строгого законодательства снижается. При этом главной причиной может быть как раз рост числа насильственных преступлений в стране.

Трагичная статистика

Оружейное законодательство — камень преткновения и в так поляризированном американском обществе: одни выступают за ужесточение существующих норм, а другие ссылаются на вторую поправку к Конституции США — она гарантирует гражданам право на хранение и ношение огнестрельного оружия. В стране нет ни одного штата, где было бы запрещено его иметь.

Отношение к этому аспекту изменилось за последнее время из-за большого числа трагедий. Так, с 1 января в стране уже зарегистрировано 622 случая массовой стрельбы. Согласно данным Gun Violence Archive, больше было только в прошлом году (690). Лишь в 13 штатах в этом году не было случаев массовых расстрелов : в Айдахо, на Аляске, в Вайоминге, Вермонте, на Гавайях, в Западной Вирджинии, Монтане, Мэне, Нью-Гемпшире, Род-Айленде, Северной и Южной Дакоте, а также в Юте.

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При этом в 2022-м было зафиксировано большое количество жертв преступлений с применением оружия среди молодежи: так, от огнестрельных ранений погибли 300 детей в возрасте до 11 лет , а пострадали 654 ребенка; среди подростков (12–17 лет) были убиты 1276 человек, еще 3575 ранены.

Одной из самых трагичных стала стрельба в начальной школе города Ювалде (штат Техас) 24 мая. Тогда погибли 19 детей и два педагога. До этого в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк) 18-летний американец расстрелял десять человек.

Эти случаи побудили власти Соединенных Штатов пересмотреть существующее законодательство, причем с его ужесточением в конгрессе согласились и некоторые республиканцы. В результате 25 июня президент США Джо Байден подписал закон о контроле за оборотом оружия, назвав его самым значимым документом в этой сфере за последние 30 лет. Теперь осужденным за домашнее насилие запрещено владеть огнестрелом как минимум пять лет. Также введена более строгая проверка для покупателей в возрасте до 21 года, а штатам предоставлены полномочия на временное изъятие оружия у лиц, которые представляют опасность для окружающих . Кроме того, документ считает преступлением покупку вооружений от лица тех, кому это запрещено.

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Впрочем, этих мер оказалось недостаточно. Всплеск «шутингов» пришелся уже на начало июля, когда вся страна праздновала День независимости. За 2–5 июля от стрельбы в стране погибло почти 200 человек, а всего было зафиксировано 16 таких случаев . Наиболее обсуждаемым стал инцидент на параде в Хайленд-Парке (пригород Чикаго, штат Иллинойс), тогда погибли семь человек, еще 48 пострадали.

Случились трагедии и в ноябре. В Колорадо-Спрингс в результате стрельбы 20 ноября скончались пять человек, а ранения получили 17. Спустя пару дней, в преддверии празднования Дня благодарения, всё повторилось в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Вирджиния) — тогда погибли семь человек (включая стрелка), а пострадали шестеро.

Попытки ужесточения

Всё это вынудило находящихся у власти демократов вновь вернуться к обсуждению оружейного законодательства. После событий в Колорадо-Спрингс президент Байден выступил за введение запрета на продажу штурмового оружия , а после Вирджинии вновь заявил о необходимости «принять активные меры» в области реформирования и ужесточения существующих норм. Свои планы он подтвердил 7 декабря во время выступления на мероприятии в память жертв таких расстрелов.

«Мы продолжаем работу по ограничению количества патронов, которые могут быть в магазине, типов оружия, которые можно покупать и продавать, а также попытки запретить штурмовое оружие» , — сказал он.

У конгресса США даже есть соответствующий законопроект, однако он уже давно лежит на полке. Запрет штурмового оружия еще 29 июля простым большинством поддержала палата представителей , тогда голоса распределились преимущественно по партийным линиям («за» высказались демократы, а «против» — республиканцы). Для его окончательного одобрения необходимо 60 голосов «за» в верхней палате конгресса, а столько, по словам сенатора-либерала от штата Коннектикут Криса Мерфи, не наберется.

— Теоретически небольшой перевес Демпартии в сенате может позволить законопроекту пройти, но есть риск, что некоторые демократы проголосуют против него или республиканцы могут обструктировать законопроект, то есть использовать процедурную технику, чтобы путем затягивания дебатов предотвратить вынесение законопроекта на голосование в зале сената, — рассказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Согласно процедуре, если голосование не состоится до конца сессии сената (действующая прекратит работу 3 января 2023 года), законопроект должен вновь быть одобрен в палате представителей. В начале следующего года нижняя палата конгресса перейдет под контроль республиканцев, так что инициатива почти наверняка будет отклонена , предположил профессор.

Как пояснил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, консерваторы традиционно считаются противниками ограничения второй поправки.

— Страна расколота по очень многим аспектам, в том числе и по этому. Если говорить по партийному расколу в вопросе оружейного законодательства, то республиканцы полагают, что у американцев есть право на оружие. И, естественно, у них мощнейшая поддержка среди производителей оружия. Среди демократов процент поддерживающих меньше, — объяснил эксперт.

Джо Байден еще в ноябре заявил, что будет настаивать на принятии конгрессом мер, направленных на ужесточение оружейного законодательства. Даже после подведения итогов промежуточных выборов у Демпартии в сенате лишь 51 кресло, а палата представителей вообще в начале следующего года перейдет под контроль «красного» блока.

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Проблема в запрете штурмового оружия в Соединенных Штатах заключается еще и в том, что как такового четкого определения этого термина нет , подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

— «Штурмовое оружие» — еще один из туманных терминов, ведь любое огнестрельное оружие может быть использовано для нападения. Так что является ли, к примеру, пистолет «штурмовым оружием», зависит от его внешнего вида, то есть от того, как он выглядит в глазах тех, кто пытается его запретить, — сказал он, напомнив, что ограничения этого типа всё же раньше существовали в законодательстве Америки.

Справка «Известий» Ограничения вводились в США в 1994 году при администрации Билла Клинтона. Тогда закон «Об особо опасных преступлениях и охране правопорядка» запретил владение и производство 19 видов полуавтоматического оружия, в гражданском оружии емкость магазинов не должна была превышать десяти патронов, а гражданский оборот штурмового оружия был запрещен в принципе. Срок действия закона истек в 2004 году.

Снижение чувствительности

Принятие июньского закона об ограничении оборота оружия и одобрение обществом более строгих мер совпали с эмоциональной реакцией жителей США на массовые расстрелы в Ювалде и Буффало, указал Саид Хан. Но с течением времени поддержка ужесточения законодательства несколько снизилась, свидетельствуют данные Gallup. Если летом 66% американцев выступали за более жесткое регулирование, то осенью этот показатель снизился до 57%. У 46% опрошенных огнестрел есть в доме, а 33% владеют личным оружием.

— К сожалению, в этом году в США уже зафиксировано более 600 случаев массовых расстрелов, так что большинство американцев стали менее чувствительными к этой проблеме, — объяснил «Известиям» профессор.

По мнению же Пола Крейга Робертса, основной причиной, почему люди стали меньше поддерживать ограничения в области оружия, может быть рост уровня насильственных преступлений. Миллионы американцев, особенно женщины, теперь носят с собой пистолеты , отметил он. Кроме того, более строгие ограничения увеличивают незаконный оборот оружия, напомнил американец.

К тому же 22 июня Верховный суд США отменил закон Нью-Йорка касательно «скрытого ношения» оружия, для которого раньше необходимо было получать лицензию. После этого, как допустил экс-сотрудник Белого дома, подобное право может появиться в 25 штатах.

Американский эксперт подчеркнул, что для каждого случая есть свое объяснение. Преступником, к примеру, может стать человек, которого уволили с работы, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, страдающий посттравматическим расстройством, а также люди в депрессии, с суицидальными мыслями и другими изменениями психики.

В середине прошлого века в США начался процесс деинституционализации психиатрии, в результате которого в период с 1955 по 1998 год количество бюджетных мест в психбольницах, выделяемых на 100 тыс. американцев, сократилось с 339 до 21. В результате многие душевнобольные не получают должной медицинской помощи.

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Психические заболевания действительно остаются важным фактором, влияющим на уровень преступлений с применением оружия, но, по словам профессора Саида Хана, этой точки зрения придерживаются преимущественно сторонники второй поправки. Самым же простым объяснением такого уровня насилия, «который намного выше, чем в любой другой стране развитого мира», становится количество оружия и доступность к нему в США, подытожил он.