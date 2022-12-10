Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Венгрии обвинил ЕС в навязывании своей политики в отношении санкций
Спорт
Сборная Марокко обыграла команду Португалии и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Спорт
Роналду повторил мировой рекорд по числу матчей за сборные
Мир
Украинских беженцев в немецком Гамбурге разместят в передвижных контейнерах
Мир
Жителей Киева призвали запастись водой из-за возможных проблем с водоснабжением
Мир
Глава СНБО Украины заявил о готовности наносить удары по территории России
Мир
Шольц заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным
Мир
Совет Евросоюза согласовал выделение кредита Украине в размере €18 млрд
Мир
Россия и Турция подтвердили договоренности по зерновой сделке
Мир
Сербы начали сооружать баррикады на севере Косово и Метохии
Мир
В Вене митингующие потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций
Мир
Лавров заявил об отсутствии политической игры в инициативе РФ по газовому союзу

Украинских беженцев в немецком Гамбурге разместят в передвижных контейнерах

Bild: в Гамбурге власти разместят украинских беженцев в передвижных контейнерах
0
Фото: Bild/bild.de
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии власти города Гамбург планируют разместить украинских беженцев в передвижных контейнерах. Об этом 10 декабря сообщает газета Bild в своем Telegram-канале.

Без объявления волны: Европа едва справляется с потоком беженцев
Наплыв мигрантов из Украины, Африки и Ближнего Востока усугубил и без того сложную экономическую ситуацию

Поясняется, что такое решение вызвано нехваткой мест в городских приютах и общежитиях. В материале указывается, что на сегодняшний день в Гамбурге более 50 тыс. мигрантов, нуждающихся в жилье, в их числе около 20 тыс. граждан Украины.

По информации газеты, размеры передвижных контейнеров составляют 6 м в длину и 2,5 м в ширину. Все они оснащены кухней и ванной комнатой, а также имеют водо- и газоснабжение. Отмечается, что в одном контейнере может расположиться до шести человек.

В свою очередь сенатор Гамбурга по социальным вопросам Мелани Леонхард рассказала, что город ежедневно принимает около 100 мигрантов, поэтому передвижные контейнеры станут быстрым решением поиска жилья для приезжих.

Согласно данным ООН, по состоянию на 6 декабря с начала спецоперации РФ в Европу прибыло 7 832 493 украинских беженца. В тот же день газета Express сообщила, что в Великобритании начался резкий рост числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране. Как отмечает издание, за месяц в стране количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев.

Между тем 24 ноября политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. По его мнению, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

21 ноября обозреватель Time Лиза Абенд заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

Так, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже заявила, что страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. По ее словам, в стране больше не осталось жилья и работы для беженцев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022