Украинских беженцев в немецком Гамбурге разместят в передвижных контейнерах

В Германии власти города Гамбург планируют разместить украинских беженцев в передвижных контейнерах. Об этом 10 декабря сообщает газета Bild в своем Telegram-канале.

Поясняется, что такое решение вызвано нехваткой мест в городских приютах и общежитиях. В материале указывается, что на сегодняшний день в Гамбурге более 50 тыс. мигрантов, нуждающихся в жилье, в их числе около 20 тыс. граждан Украины.

По информации газеты, размеры передвижных контейнеров составляют 6 м в длину и 2,5 м в ширину. Все они оснащены кухней и ванной комнатой, а также имеют водо- и газоснабжение. Отмечается, что в одном контейнере может расположиться до шести человек.

В свою очередь сенатор Гамбурга по социальным вопросам Мелани Леонхард рассказала, что город ежедневно принимает около 100 мигрантов, поэтому передвижные контейнеры станут быстрым решением поиска жилья для приезжих.

Согласно данным ООН, по состоянию на 6 декабря с начала спецоперации РФ в Европу прибыло 7 832 493 украинских беженца. В тот же день газета Express сообщила, что в Великобритании начался резкий рост числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране. Как отмечает издание, за месяц в стране количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев.

Между тем 24 ноября политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. По его мнению, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

21 ноября обозреватель Time Лиза Абенд заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

Так, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже заявила, что страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. По ее словам, в стране больше не осталось жилья и работы для беженцев.