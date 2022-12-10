В США раскрыли информацию о подготовке Twitter к блокировке Трампа
Идейная подготовка к блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter началась за несколько месяцев до штурма Капитолия его сторонниками. Об этом 9 декабря заявил журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы компании.
В своем Twitter-аккаунте журналист распространил фрагменты переписок сотрудников компании в период предыдущей президентской гонки в США.
«Хотя основная часть внутренних дебатов, которые привели к запрету (аккаунта. — Ред.) Трампа, произошла после беспорядков в Капитолии 6 января (2021 года. — Ред.), интеллектуальная основа для этого шага была заложена в предшествовавшие этим событиям месяцы», — написал Таибби.
Из опубликованных материалов следует, что еще в октябре 2020 года руководство Twitter создало специальный канал, где обсуждало блокировку учетных записей лиц, имевших отношение к выборам в президенты США. Среди них также были высокопоставленные политики.
«Завершив блокировку Трампа, руководство Twitter приступило к обработке новой власти. Они готовились заблокировать (аккаунты. — Ред.) будущих президентов и администрации Белого дома — возможно, даже Джо Байдена», — заявил журналист.
Однако в настоящий момент проверить достоверность опубликованной Таибби информации не представляется возможным.
Новый глава Twitter предприниматель Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети 19 ноября. Такое решение он принял после результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось за.
Однако сам Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Экс-президент США заверил, что его основной публичной онлайн-платформой останется запущенная им в феврале Truth Social.
Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». После блокировки аккаунта Трамп создал собственную соцсеть Truth Social, где практически за два года он набрал 4,5 млн подписчиков.