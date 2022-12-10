Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны Балтии выразили намерение продолжать санкционное давление на РФ
Мир
РФ передала Никарагуа около 350 т муки по программе ООН
Мир
В МИД РФ сообщили о планах США потратить более $11 млрд на кибератаки
Мир
Премьер Греции пообещал ЕС помочь стать независимым от газа из России
Мир
США перестали отговаривать Украину от нанесения ударов по РФ
Мир
Politico узнала об отсутствии решения у США о передаче Украине БПЛА
Мир
В МИД РФ заявили о попытках спровоцировать конфликт Тбилиси и Москвы
Мир
Столтенберг не исключил начала войны между Россией и НАТО из-за Киева
Происшествия
Подростки осквернили Вечный огонь в Горно-Алтайске
Армия
Российских мотострелков ЮВО наградили за мужество и героизм в зоне СВО
Мир
Американский журналист Грант Уол умер во время освещения ЧМ-2022
Мир
Скончался известный американский авиатор Джозеф Киттингер

В США раскрыли информацию о подготовке Twitter к блокировке Трампа

Журналист Таибби: Twitter планировал блокировку Трампа за месяцы до штурма Капитолия
0
Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идейная подготовка к блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter началась за несколько месяцев до штурма Капитолия его сторонниками. Об этом 9 декабря заявил журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы компании.

Чужой в среде своих: что ждет Трампа на праймериз в 2024 году
И кто в Республиканской партии может составить ему конкуренцию

В своем Twitter-аккаунте журналист распространил фрагменты переписок сотрудников компании в период предыдущей президентской гонки в США.

«Хотя основная часть внутренних дебатов, которые привели к запрету (аккаунта. — Ред.) Трампа, произошла после беспорядков в Капитолии 6 января (2021 года. — Ред.), интеллектуальная основа для этого шага была заложена в предшествовавшие этим событиям месяцы», — написал Таибби.

Из опубликованных материалов следует, что еще в октябре 2020 года руководство Twitter создало специальный канал, где обсуждало блокировку учетных записей лиц, имевших отношение к выборам в президенты США. Среди них также были высокопоставленные политики.

«Завершив блокировку Трампа, руководство Twitter приступило к обработке новой власти. Они готовились заблокировать (аккаунты. — Ред.) будущих президентов и администрации Белого дома — возможно, даже Джо Байдена», — заявил журналист.

Однако в настоящий момент проверить достоверность опубликованной Таибби информации не представляется возможным.

Новый глава Twitter предприниматель Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети 19 ноября. Такое решение он принял после результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось за.

Однако сам Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Экс-президент США заверил, что его основной публичной онлайн-платформой останется запущенная им в феврале Truth Social.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». После блокировки аккаунта Трамп создал собственную соцсеть Truth Social, где практически за два года он набрал 4,5 млн подписчиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022