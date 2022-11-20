Twitter-аккаунт Дональда Трампа разблокирован

Twitter-аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа разблокирован. Об этом стало известно в субботу, 19 ноября.

Соответствующее решение принял новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск по итогу результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось «за».

Сам Дональд Трамп отреагировал на опрос Маска заявлением, что «никуда не собирается» и назвал свою соцсеть Truth Social особенной.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Также страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.