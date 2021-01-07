Twitch заблокировал аккаунт Трампа

Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне, сообщает 7 января пресс-служба платформы.

«В свете вчерашнего шокирующего нападения на Капитолий мы заморозили канал президента Трампа в Twitch. Учитывая нынешние чрезвычайные обстоятельства и подстрекательскую риторику президента, мы считаем, что это необходимый шаг для защиты нашего сообщества и предотвращения использования Twitch для разжигания дальнейшего насилия», — цитирует заявление платформы Bloomberg.

Представители Twitch уточнили, что аккаунт американского лидера лидера будет не активен по меньшей мере до 20 января, когда он покинет президентский пост, а затем сервис пересмотрит вопрос о разблокировке.

Социальная сеть Twitter первой заморозила аккаунт Трампа еще 6 января, когда в Вашингтоне вспыхнули протесты его сторонников. Соцсеть дала президенту 12 часов на удаление его трех последних публикаций с заявлениями в связи с беспорядками, и пригрозила постоянной блокировкой, если условия не будут выполнены.

На следующий день стало известно, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram также останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США. Oснователь Facebook Марк Цукерберг заявил о недопустимости использования соцсетей для «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства».

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Властям Вашингтона пришлось ввести коммендантский час из-за протестов, а Пентагон разрешил задействовать Нацгвардию для обеспечения безопасности в здании Капитолия.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли 4 человека, задержаны были не менее 50.

7 января чилийский политолог Франсиско Колоане рассказал, что в Соединенных Штатах поднимается «волна ненависти» к представителям Демократической партии.