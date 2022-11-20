Большинство участников опроса Маска проголосовали за возвращение аккаунта Трампа

Большинство участников опроса, который устроил новый владелец Twitter Илон Маск о разблокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, проголосовали «за». Соответствующие результаты появились на странице Маска в соцсети в субботу, 19 ноября.

Илон Маск устроил опрос о восстановлении аккаунта Дональда Трампа накануне, 18 ноября. Голосование с двумя вариантами ответа — «да» или «нет» — продлилось 24 часа. В нем проголосовали более 15 млн человек. 51,8% захотели возвращения Трампа в соцсеть.

Дональд Трамп отреагировал на опрос Маска заявлением, что «никуда не собирается» и назвал свою соцсеть Truth Social особенной.

«Голосуйте позитивно, но не волнуйтесь. Мы никуда не идем. Truth Social особенная!» — написал он.

Трамп также к публикации добавил скриншот опроса, на котором проголосовал «за» возвращение своего аккаунта.

Маск назвал опрос ловушкой для ботов. По его словам, опрос помог проработать вопросы с ботами в дальнейшем.

При этом еще в мае телеканал CNBC сообщал, что Илон Маск отменит блокировку страницы бывшего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter. По мнению предпринимателя, решение в отношении аккаунта было неверным.

14 ноября Трамп обратился в апелляционный суд с просьбой отменить решение первой инстанции о законности блокировки его Twitter-аккаунта и пересмотреть дело для восстановления. Он отметил, что блокировка в Twitter считается «явно предвзятой цензурой».

27 октября Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Также страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.