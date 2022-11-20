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Илон Маск назвал опрос о возвращении аккаунта Трампа в Twitter ловушкой для ботов

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Опрос о возвращении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter помог доработать систему опросов из-за ботов. Об этом заявил предприниматель и владелец Twitter Илон Маск в субботу, 19 ноября.

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«Армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться. Несколько интересных уроков, которые помогут в работе», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Маск также добавил, что за атакой интересно наблюдать. За 20 часов опрос набрал более 13 млн голосов.

Илон Маск устроил опрос о восстановлении аккаунта Дональда Трампа накануне, 18 ноября. Голосование с двумя вариантами ответа — «да» или «нет» — должно было продлиться 24 часа.

При этом еще в мае телеканал CNBC сообщал, что Илон Маск отменит блокировку страницы бывшего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter. По мнению предпринимателя, решение в отношении аккаунта было неверным.

14 ноября Трамп обратился в апелляционный суд с просьбой отменить решение первой инстанции о законности блокировки его Twitter-аккаунта и пересмотреть дело для восстановления. Он отметил, что блокировка в Twitter считается «явно предвзятой цензурой».

27 октября Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

На следующий день, 28 октября, Трамп в своей соцсети Truth Social выразил радость, что Twitter «теперь в руках вменяемых людей».

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