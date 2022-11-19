Илон Маск опубликовал опрос о восстановлении аккаунта Дональда Трампа

Американский предприниматель Илон Маск предложил пользователям Twitter проголосовать за восстановление аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Соответствующий опрос он опубликовал в своем аккаунте 18 ноября.





Предприниматель написал: «Восстановить бывшего президента Трампа» — и дал на выбор два ответа: да или нет.

Опрос продлится 24 часа.

Маск в ответе написал на латыни: «Глас народа — глас божий».

Еще в мае телеканал CNBC сообщал, что Илон Маск отменит блокировку страницы бывшего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter. По мнению Маска, решение в отношении аккаунта Трампа было неверным.

14 ноября Трамп обратился в апелляционный суд с просьбой отменить решение первой инстанции о законности блокировки его Twitter-аккаунта и пересмотреть дело для восстановления. Он отметил, что блокировка в Twitter считается «явно предвзятой цензурой».

27 октября Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

На следующий день, 28 октября, Трамп в своей соцсети Truth Social выразил радость, что Twitter «теперь в руках вменяемых людей».