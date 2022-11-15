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Трамп через суд потребовал восстановить свой аккаунт в Twitter

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Dernbach
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Бывший президент США Дональд Трамп обратился в апелляционный суд с просьбой отменить решение первой инстанции о законности блокировки его Twitter-аккаунта и пересмотреть дело для восстановления. Соответствующее заявление опубликовано на сайте 9-го окружного апелляционного суда США в Сан-Франциско 14 ноября.

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Как отмечается в документе, блокировка в Twitter считается «явно предвзятой цензурой» и «противоречит принципам Первой поправки, глубоко укоренившимся в американской истории и законодательстве».

Трамп требует возмещения убытков и штрафных санкций, а также восстановления его аккаунта, который был окончательно заблокирован 8 января 2021 года, передает Reuters.

«Мы хотим, чтобы у него было право вернуться в Twitter», — заявил адвокат Трампа Джон Коул.

Еще в мае телеканал CNBC сообщал, что американский инженер, изобретатель, миллиардер Илон Маск отменит блокировку страницы бывшего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter. По мнению Маска, решение в отношении аккаунта Трампа было неверным.

25 апреля Трамп заявил, что покупка Twitter Маском не изменит его решения вести свой аккаунт в собственной соцсети TRUTH Social, в Twitter он возвращаться не намерен.

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