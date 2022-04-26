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Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки соцсети Маском

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что покупка Twitter предпринимателем Илоном Маском не изменит его решения вести свой аккаунт в соцсети TRUTH Social, в Twitter он возвращаться не намерен. Об этом сообщает в понедельник, 25 апреля, Fox News.

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«Я надеюсь, что Илон [Маск] купит Twitter, потому что он внесет в него улучшения, и он хороший человек, но я собираюсь остаться на TRUTH», — приводит его слова телеканал.

Отмечается, что экс-глава Белого дома официально присоединится к своей собственной TRUTH Social в течение недели. Кроме того, уточняется, что соцсеть, созданная по инициативе Трампа, работает уже четыре дня после бета-тестирования.

10 февраля анонсировали начало работы социальной сети TRUTH Social, созданной по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа. Запуск площадки был назначен на конец марта.

Позже агентство Reuters сообщило, что в понедельник, 21 февраля, в магазине приложений AppStore появится мобильное приложение для доступа в социальную сеть TRUTH Social.

Ранее, в декабре, стало известно, что соцсеть, которую создает экс-президент США, привлекла инвестиции более чем на $1 млрд. В этой связи бывший американский лидер заявил, что теперь цензура и политическая дискриминация в стране должны закончиться, ведь миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками тогдашнего главы Белого дома «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Тогда же страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch. Поводом для применения таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

При этом платформа Facebook заявила о планах снять блокировку с аккаунта Трампа в январе 2023 года.

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