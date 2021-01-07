Трампа заблокировали в Facebook и Instagram до конца президентского срока

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США. Об этом написал в Facebook основатель этой соцсети Марк Цукерберг в четверг, 7 января.

По его словам, «шокирующие события последних 24 часов» показали, что Трамп «намерен использовать оставшееся время у власти, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти своему избранному преемнику Джо Байдену».

«Мы считаем, что риск, если мы разрешим президенту продолжать пользоваться нашими услугами во время этого периода (до инаугурации Джо Байдена — Ред.) слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, по меньшей мере, на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти», — подчеркнул Цукерберг.

Основатель Facebook заявил о недопустимости использования соцсетей для «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства».

Ранее в четверг стало известно, что Трамп удалил свои записи с нарушениями в Twitter. Соцсеть заморозила аккаунт президента на 12 часов и пригрозила постоянной блокировкой, передает телеканал «Известия».

Ранее американский лидер отмечал, что президентские выборы у него «были украдены». Он призвал сторонников расходиться по домам. В Twitter сообщали, что он нарушил правила соцсети.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой страны избрали Байдена. Однако заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих.

7 января конгресс утвердил избрание Байдена президентом Соединенных Штатов.

На следующий день исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф призвал призвал Трампа и высокопоставленных официальных лиц осудить насилие в Вашингтоне.

По словам директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, авторитет США на мировой арене будет подорван из-за столкновений в Капитолии.

О том, что избирательный процесс в Штатах себя изжил, ранее неоднократно отмечал МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала, что американская электоральная система архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.