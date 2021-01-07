И.о. министра внутренней безопасности призвал Трампа осудить беспорядки

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф 7 января призвал действующего главу государства Дональда Трампа и высокопоставленных официальных лиц осудить насилие в Вашингтоне.

«То, что произошло вчера, трагично и отвратительно. <…> Сейчас мы наблюдаем, как некоторые сторонники президента используют насилие как средство для достижения политических целей. Это неприемлемо. Эти действия бессовестны, и я умоляю президента и всех официальных лиц в жестких выражениях осудить вчерашнее насилие», ― говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter.

Ранее в этот день стало известно, что советник Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли подал в отставку из-за событий в Вашингтоне. Также в четверг СМИ сообщили, что не менее четырех сотрудников Белого дома подали в отставку после беспорядков в американской столице. Среди них — руководитель аппарата первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Уволиться решил заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой страны избрали Джо Байдена. Однако заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих.

Затем сенат возобновил заседание и продолжил подсчет голосов выборщиков, утвердив Байдена избранным главой государства.

Согласно последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

О том, что избирательный процесс в Штатах себя изжил, заявила и официальный представитель ведомства Мария Захарова 7 января. По ее словам, электоральная система в Штатах архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений.

При этом политолог Дмитрий Абзалов отметил, что выборы президента в США не были прозрачными и именно поэтому сторонники Трампа устроили бунт.