Илон Маск объявил о восстановлении Twitter-аккаунта Трампа

Twitter-аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа будет восстановлен. Об этом в субботу, 19 ноября, заявил предприниматель и владелец соцсети Илон Маск.

«Люди высказались. Трамп будет восстановлен. Глас народа — глас божий», — написал он.

Илон Маск устроил опрос о восстановлении аккаунта Дональда Трампа накануне, 18 ноября. Голосование с двумя вариантами ответа — «да» или «нет» — продлилось 24 часа. В нем проголосовали более 15 млн человек. 51,8% захотели восстановления аккаунта экс-президента.

Маск также назвал голосование ловушкой для ботов. По его словам, оно помогло проработать вопросы с ботами в дальнейшем.

14 ноября Трамп обратился в апелляционный суд с просьбой отменить решение первой инстанции о законности блокировки его Twitter-аккаунта и пересмотреть дело для восстановления. Он отметил, что блокировка в Twitter считается «явно предвзятой цензурой».

27 октября Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Также страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.