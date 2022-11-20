Трамп отказался возвращаться в Twitter после разблокировки его аккаунта

Бывший президент США Дональд Трамп не собирается возвращаться в Twitter, где его аккаунт был разблокирован накануне. Об этом пишет 20 ноября газета The Hill.

«Я не вижу причин для этого, у них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит», — цитирует издание Трампа с его онлайн-выступления.

Газета также отмечает, что Трамп «похвалил» нового владельца Twitter — американского предпринимателя Илона Маска. Тем не менее, экс-президент США заверил, что его основной публичной онлайн-платформой останется запущенная им в феврале Truth Social.

Решение о восстановлении страницы принял Маск по итогам результатов опроса. Он устроил опрос о восстановлении аккаунта Трампа 18 ноября. Голосование с двумя вариантами ответа — «да» или «нет» — продлилось 24 часа. В нем проголосовали более 15 млн человек.

Аккаунт Трампа, спустя примерно девять часов после разблокировки, набрал почти 33 млн подписчиков. После разморозки аккаунта все твиты экс-президента сохранились, однако подписчики были удалены. До блокировки страницы их было около 90 млн.

Еще 25 апреля Трамп заявил, что покупка Twitter Маском не изменит его решения вести свой аккаунт в соцсети Truth Social, а в Twitter он возвращаться не намерен.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». После блокировки аккаунта Трамп создал собственную соцсеть Truth Social, где практически за два года он набрал 4,5 млн подписчиков.