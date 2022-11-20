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Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter набрал почти 33 млн подписчиков

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Фото: Global Look Press
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Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter, разблокированный около девяти часов назад, набрал почти 33 млн подписчиков. По состоянию на 20 ноября 13:00 (мск) на профиль подписались 32,8 млн пользователей.

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После разморозки аккаунта все твиты экс-президента сохранились, однако подписчики были удалены. До блокировки страницы их было около 90 млн.

Сам Трамп пока ничего не написал в своем аккаунте. Ранее он заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter, назвав свою соцсеть Truth Social особенной.

Также пользователи активно лайкают последнюю публикация бывшего лидера США, выложенную 6 января 2021 года. По состоянию на 13:00 она собрала 625 тыс. лайков и 375 тыс. комментариев.

Аккаунт Дональда Трампа был разблокирован 19 ноября. Решение о восстановлении страницы принял новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск, по итогам результатов опроса.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Также страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Snapchat и Twitch.

После блокировки аккаунта Трамп создал собственную соцсеть Truth Social, где практически за два года он набрал 4,5 млн подписчиков. Приложение Дональд Трамп использовал для продвижения своих союзников, критики оппонентов и защиты репутации в условиях юридических проверок со стороны конгресса и федеральных властей.

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