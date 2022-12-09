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Independent: Трамп назвал сделку по обмену Бута и Грайнер глупой и односторонней

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Соединенных Штатов Америки обмен российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывал срок в американской тюрьме за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам, на осужденную в России за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.

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«Какой глупый и не патриотический позор для США», — цитирует Трампа The independent 9 декабря.

Экс-президент Америки отметил, что сделка по обмену не равнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая открыто заявляет о ненависти к своей стране.

При этом издание раскритиковало Трампа за то, что он публично не говорил о возможности освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в течение двух лет после его задержания.

Днем ранее бывший дипломат США Билл Ричардсон высказался о стремлении организовать переговоры с российскими властями насчет освобождения Уилана. Как сообщил адвокат Бута Алексей Тарасов в беседе с «Известиями», изначально Штаты выступали с просьбой обменять Пола Уилана и Грайнер на Бута. Однако, добавил Тарасов, обмен должен быть равнозначным, по этой причине прошел обмен один на один.

9 декабря Бут, вернувшись в Москву спустя 14 лет 10 месяцев после ареста американскими спецслужбами, поблагодарил всех причастных к его освобождению. В беседе с корреспондентом «Известий» российский бизнесмен выразил особую благодарность правительству, своей жене и матери.

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