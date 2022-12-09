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В России сертифицировали электрический Hyundai Ioniq 5

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Фото: Hyundai
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Hyundai Ioniq 5 получила российский сертификат соответствия, модель должна была появиться в России в середине лета 2022 года. Об этом 8 декабря сообщил портал Motor.

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Модель электрокара Ioniq 5 должна была выйти на российский рынок в середине лета текущего года, но в Hyundai еще весной 2022 года отменили для РФ запуск всех новинок. Несмотря на это, Ioniq 5 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), документ, который позволяет официально продавать модель в России.

Судя по документации, для российского рынка планировали выпуск полноприводного электрокара с двумя электромоторами. Ioniq 5 уже продается в Южной Корее и Европе. Электрокар предложен как в полноприводном исполнении с двумя электромоторами суммарной мощностью 235 или 306 л.с., так и с одномоторной установкой на 170 либо 218 л.с.

Базовым версиям полагается батарея емкостью 58 киловатт-часов, топовым — аккумулятор на 72,6 киловатт-часа. Максимальная дальность хода электромобиля составляет 480 км.

Специалисты подчеркнули, что Ioniq 5 уже попал в РФ по системе параллельного импорта. Почти новый автомобиль предлагался одним из российских дилеров по цене 8,2 млн рублей.

7 декабря стало известно, что российские дилеры начали принимать заказы на поставку в РФ кроссовера Hyundai Casper. Компактная машина снабжена тем же мотором, что ставят на Kia Picanto. Цены на модель, которая раньше официально не поставлялась на российский рынок, варьируются от 1 079 000 до 2 100 000 рублей. Двигатели у машины те же, что у Kia Picanto: литровый атмосферный турбомотор мощностью 76 л.с. или вариант с турбонаддувом отдачей в 100 л.с. Оба варианта мотора работают в паре с четырехступенчатым «автоматом». Машина предлагается только в переднеприводном варианте исполнения, хотя для повышения проходимости есть «внедорожный» режим, который работает от бортовой электроники.

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