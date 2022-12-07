В России появится кроссовер Hyundai Casper

Российские дилеры начали принимать заказы на поставку в РФ кроссовера Hyundai Casper. Компактная машина снабжена тем же мотором, что ставят на Kia Picanto, сообщила 7 декабря «Российская газета».

Цены на модель, которая раньше официально не поставлялась на российский рынок, варьируются от 1 079 000 до 2 100 000 рублей.

Hyundai Casper является кроссовером, чья длина всего 3595 мм, тем не менее у машины четырехместный салон и даже есть небольшой багажник объемом чуть более 300 л.

Двигатели у машины те же, что у Kia Picanto: литровый атмосферный турбомотор мощностью 76 л.с. или вариант с турбонаддувом отдачей в 100 л.с. Оба варианта мотора работают в паре с четырехступенчатым «автоматом». Машина предлагается только в переднеприводном варианте исполнения, хотя для повышения проходимости есть «внедорожный» режим, который работает от бортовой электроники. У простых версий задние тормоза барабанные, у комплектаций подороже — дисковые.

Автомобиль выделяется нетривиальным дизайном. В круглые фары встроены диодные ободки ходовых огней, проем пятой двери простирается на всю ширину автомобиля, а ручки задних дверей замаскированы на манер итальянских малолитражек середины 90-х годов прошлого века.

Модель впервые вышла на рынок Южной Кореи осенью 2021 года.

22 ноября стало известно, что благодаря параллельному импорту в РФ привезли новый полноприводный кроссовер Kia Telluride. Telluride предлагают с бензиновым атмосферным мотором V6 мощностью 295 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Полноприводный семиместный кроссовер в максимальной комплектации стоит в РФ 5,3 млн рублей.