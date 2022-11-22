В России появился кроссовер Kia Telluride

Благодаря параллельному импорту в РФ привезли новый полноприводный кроссовер Kia Telluride. Машина из ОАЭ, официально растаможена, уплачен утильсбор и получен Электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), сообщила 22 ноября «Российская газета».

Модель, ввезенная в РФ, относится к рестайлинговой, такие кроссоверы марка стала предлагать с апреля 2022 года. У обновленной машины изменен дизайн дневных ходовых огней, вместо овалов теперь две вертикальные полосы. Решетка радиатора имеет окантовку по всей площади, а не только сверху и снизу. Пересмотрен рисунок бамперов.

Kia Telluride 2023 модельного года получил новый кокпит — единую панель экранов приборной панели и мультимедийную систему диагональю 12,3 дюйма. Размер проекционного дисплея вырос до 10 дюймов, а изображение с камеры заднего вида теперь отображается во всю площадь салонного зеркала. Также увеличена мощность беспроводного зарядного устройства, модернизированы алгоритмы интеллектуального круиз-контроля и расширены функции бортовой телематики.

Telluride предлагают бензиновым атмосферным мотором V6 мощностью 295 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Полноприводный семиместный кроссовер в максимальной комплектации стоит в РФ 5,3 млн рублей.

16 ноября стало известно, что компания «Евросибвэн» сертифицировала в РФ модель грузовика Kia K2500, чтобы легально торговать машинами на территории России. Все они будут оснащаться турбодизелем с отдачей в 130 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Покупатели смогут заказать простую, тентованную версию или фургон: промтоварный, изотермический, а также рефрижератор. Кроме того, обещано, что в списке опций будет шестиместная четырехдверная кабина вместо стандартной трехместной. Такие версии будут оснащаться системой подключаемого полного привода.