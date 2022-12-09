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Глава Chevron усомнился в эффективности потолка цен на нефть из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт поставил под сомнение эффективность потолка цен на российскую нефть, который ввели западные страны. Об этом он заявил в четверг, 8 декабря.

Эксперт оценил три возможных варианта ответа РФ на потолок цен на нефть

«Крайне трудно обуздать сложно устроенный глобальный рынок с помощью административного механизма, который вводит лишь несколько стран», — сказал Вирт в ходе выступления на форуме, организованном газетой Financial Times.

Кроме того, по его словам, в данный момент доподлинно неизвестно, как будет обеспечиваться соблюдение введенных правил. Он отметил, что в современных реалиях санкции на этих рынках создают возможности для тех, кто обходит систему, чтобы получить огромную выгоду. В связи с этим желаемые геополитические цели часто не достигаются, добавил Вирт.

Ранее в этот день министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой, и РФ готовит на нее ответную реакцию.

Тогда же в Минэнерго заявили, что введение потолка цен не является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что большая часть рынков доступна для российского товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова рассказала «Известиям», что в результате установленного ЕС потолка цен на нефть из РФ, а также введенного эмбарго рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены вырастут.

Между тем 7 декабря издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Третий вариант — введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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