Россия готова вести переговоры по Украине, если получит «серьезное предложение», и при условии, что требования России будут учтены. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 7 декабря на форуме «Примаковские чтения».

«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — отметил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что западные страны «по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя».

Также Лавров прокомментировал инициативы западных стран по трибуналу над Россией и репарациям Украине, заявив, что они нелегитимны. Министр иностранных дел пояснил, что согласно уставу ООН решения по созданию трибунала или по репарациям за счет российских активов может принимать только Совет Безопасности. По его словам, Генеральная ассамблея такие решения принимать не уполномочена.

5 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине уже «находится на столе». По его мнению, важно то, чтобы Киев «мог привлечь к ответственности виновных за эти вещи». Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда (МУС) «по сбору доказательств и информации».

До этого, 30 ноября, Франция сообщила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине.

В конце ноября Лавров подчеркивал, что необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами даже с применением обычных вооружений.

Ранее Блинкен заявил, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ урегулировать ситуацию на Украине.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США противостоят России десятки лет, однако боятся выходить на прямую конфронтацию с Российской Федерацией. Таким образом он прокомментировал слова экс-председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена, который заявил, что Вашингтон начал активно подпитывать конфликт на Украине после государственного переворота 2014 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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