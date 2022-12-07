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WP сообщила о причастности Украины к атакам на военные аэродромы в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Атаки на военные аэродромы в Курской, Рязанской и Саратовской областях были осуществлены Украиной. Об этом 6 декабря сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

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«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — цитирует его The Washington Post.

Официально Киев свою причастность к инцидентам не признавал.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Причиной пожара он назвал атаку дрона. Уточнялось, что из-за возгорания в районе аэродрома отменили занятия в школах в поселке Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

За день до этого в Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Ранее, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях было введено военное положение. В то же время на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя установили средний уровень реагирования.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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