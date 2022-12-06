Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома

Губернатор Курской области Роман Старовойт 6 декабря сообщил, что в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Причиной возгорания он назвал атаку беспилотника.

«Пострадавших нет. Пожар локализуется», -— указано в сообщении Старовойта в Telegram.

На месте работают экстренные службы.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

В ведомстве указали, что российские войска перехватили беспилотники, в результате их падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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