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Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Губернатор Курской области Роман Старовойт 6 декабря сообщил, что в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Причиной возгорания он назвал атаку беспилотника.

«Пострадавших нет. Пожар локализуется», -— указано в сообщении Старовойта в Telegram.

На месте работают экстренные службы.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

В ведомстве указали, что российские войска перехватили беспилотники, в результате их падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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