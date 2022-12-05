МО заявило о попытке ВСУ ударить беспилотниками по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»
В Минобороны РФ заявили, что утром в понедельник, 5 декабря, реактивные украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. В результате атаки трое военных погибли, еще четверо пострадали.
«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что российским войскам удалось перехватить беспилотники. В результате их падения и взрыва была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Пострадавшие военные были доставлены в больницу.
Ранее 5 декабря экстренные службы сообщали, что в результате трагедии в Рязанской области двое пострадавших получили тяжелые травмы.