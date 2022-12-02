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В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Истребительная авиация России сбила в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР) украинский истребитель МиГ-29. Об этом 2 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Уточняется, что истребитель был сбит в районе населенного пункта Украинка ДНР.

В военном ведомстве также сообщили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Никольское ДНР был сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, было уничтожено семь украинских беспилотников в разных районах ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Диброва, Водяное, Пречистовка, Константиновка ДНР и Щербаки Запорожской области», — добавили в Минобороны.

30 ноября в военном ведомстве сообщили, что российские войска полностью освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. Там также отметили успешные действия российских военных в районе села Водяное.

В тот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России освободили поселок Курдюмовка под Артемовском в ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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