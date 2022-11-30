В ДНР сообщили об освобождении поселка Курдюмовка

В Донецкой Народной Республике (ДНР) освободили поселок Курдюмовка под Артемовском. Об этом 30 ноября сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Курдюмовка, все!», — написал он в Telegram-канале.

Он также отметил в разговоре с ТАСС, что освобождение Курдюмовки обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой Горловка-Артемовск.

Накануне военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боев за Курдюмовку.

Военный эксперт Алексей Леонков 29 ноября в беседе с «Известиями» заявил, что российская армия продвигается вперед за счет превосходства в огневой мощи.

По его словам, Артемовск сейчас находится почти в оперативном окружении, из-за чего в дальнейшем противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или попытаться выйти из него.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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