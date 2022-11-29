Корреспондент «Известий» рассказал о боях за Курдюмовку в ДНР

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 29 ноября показал кадры боев за населенный пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Он отметил, что происходит постоянный обмен ударами с противником: прилет с украинской стороны, а затем ответ российских военных.

«Внимательно смотрим за тем, кто окажется точнее, видим все друг друга как на ладони», — заявил Кулага.

Ранее в этот же день в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что российским войскам удалось освободить два населенных пункта — Перше-Травню и Андреевку.

Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в скором времени будет освобожден и город Угледар.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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