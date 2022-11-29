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Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В скором времени город Угледар будет освобожден. Об этом 29 ноября заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Важное направление — угледарское. Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По его словам, освобождение Угледара открывает возможность выхода на Краматорск и Славянск.

До этого, 22 ноября, Пушилин сообщил об успехах российских военнослужащих на павловском и угледарском направлениях.

Вооруженные силы России 14 ноября полностью освободили село Павловка в Донецкой Народной Республике.

9 ноября Пушилин рассказал, что без полного освобождения Павловки будет затруднено продвижение в Угледаре. Освобождение города в свою очередь является важным, чтобы отодвинуть противника от Донецка, пояснил он.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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