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Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Тяжелые бои идут в районе Павловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 9 ноября, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Тяжелые бои идут в районе населенного пункта Павловка», — сказал он в эфире «Первого канала».

По словам Пушилина, без полного освобождения Павловки затруднительно будет продвижение в Угледаре. Освобождение Угледара в свою очередь является важным, чтобы отодвинуть противника от Донецка, отметил врио главы ДНР.

Также он рассказал, что зачистка территории вокруг Донецкого аэропорта позволит российским войскам начать продвижение в нескольких направлениях, в том числе Опытного, Водяного.

«Для нас важным было сейчас полное освобождение уже даже внешних территорий аэропорта. (Там. — Ред.) противник имел очень серьезные укрепления, это была важная позиция», — пояснил он.

7 ноября в Народной милиции ДНР сообщили о полной зачистке Донецкого аэропорта от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что противник был отброшен за трассу М-4, в настоящее время территория находится под контролем российских военных и защищена.

В тот же день российские военные рассказали о пресечении атак боевиков новой техникой в ДНР. В бою российские военнослужащие применяют новый образец вооружения — противотанковый ракетный комплекс «Корнет», способный не только поражать бронетехнику, но и вскрывать блиндажи и опорные пункты.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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