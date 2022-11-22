Пушилин заявил об успехах на павловском и угледарском направлениях

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 22 ноября сообщил об успехах российских военнослужащих на павловском и угледарском направлениях.

«Направление Павловки и Угледара <...> здесь мы видим определенные успехи», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Вооруженные силы России 14 ноября полностью освободили село Павловка в Донецкой Народной Республике.

Военный историк Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» отмечал, что украинские военные создали два десятка сильных опорных пунктов в Павловке и рядом с ней, каждый из которых пришлось зачищать с упорными боями.

13 ноября военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Астрахань показал работу казачьего батальона «Терек» под Угледаром. По словам журналиста, особенностью угледарского направления являются большие расстояния и активное маневрирование артиллерии противника, поэтому важна маскировка и быстрая смена позиций во время огня.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».