Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР

Вооруженные силы России полностью освободили село Павловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 ноября заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что успеха в этом населенном пункте удалось добиться в результате упорных боев.

Ранее, 10 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Павловка на 90% зачищена от украинских военных. Он отметил, что флаг уже водружен, это далось большой ценой.

Руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов тогда отмечал, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки вернуть утраченные позиции.

В то же время Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. Отмечалось, что укрепленный район обороны ВСУ у Павловки был прорван.

За день до этого Пушилин заявил, что в районе Павловки идут тяжелые бои. Без полного освобождения Павловки, по его словам, будет затруднено продвижение в Угледаре. Освобождение Угледара в свою очередь является важным, чтобы отодвинуть противника от Донецка, пояснил он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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