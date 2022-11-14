Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды выделят €25 млн на поддержку украинской армии
Мир
Украина попросила у Австралии уголь и генераторы из-за энергокризиса
Мир
Забастовка испанских транспортников обойдется в €600 млн в день
Мир
В Молдавии заявили о планах найти замену «Газпрому» с 2023 года
Мир
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Мир
В Кишиневе протестующие потребовали освободить задержанных оппозиционеров
Мир
В Финляндии рост цен на продукты достиг рекорда
Мир
СМИ потребовали от Зеленского вернуть аннулированные аккредитации
Общество
Росгвардейцы обнаружили тайники диверсантов в Херсонской области
Экономика
Правительство выделит 44 млрд рублей на производство авиадвигателей
Политика
В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за дезертирство
Мир
Глава МИД Австрии заявил о невозможности «отмены» России
Сюжет:

Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР

Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России полностью освободили село Павловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 ноября заявили в Минобороны РФ.

Бои тяжелого значения: войска РФ и казаки-добровольцы проламывают оборону Угледара
Минометчики, разведчики и снайперы каждый день ведут сложнейшие бои на передовой и в серой зоне

Отмечается, что успеха в этом населенном пункте удалось добиться в результате упорных боев.

Ранее, 10 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Павловка на 90% зачищена от украинских военных. Он отметил, что флаг уже водружен, это далось большой ценой.

Руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов тогда отмечал, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки вернуть утраченные позиции.

В то же время Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. Отмечалось, что укрепленный район обороны ВСУ у Павловки был прорван.

За день до этого Пушилин заявил, что в районе Павловки идут тяжелые бои. Без полного освобождения Павловки, по его словам, будет затруднено продвижение в Угледаре. Освобождение Угледара в свою очередь является важным, чтобы отодвинуть противника от Донецка, пояснил он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022