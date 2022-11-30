ВС России полностью освободили село Андреевка в ДНР

Полностью освобожден населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 30 ноября в Министерстве обороны России.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, по данным военного ведомства, российские военные успешно действуют в районе села Водяное.

Ранее в этот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России освободили поселок Курдюмовка под Артемовском в ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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