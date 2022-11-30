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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 под Артемовском

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Фото: Commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский военный самолет Су-25 в районе города Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — заявил он.

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Также, по его данным, за прошедшие сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах Луганской Народной Республики (ЛНР) и ДНР. Кроме того, еще один реактивный снаряд «Ольха» сбит в населенном пункте Покровка.

28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на подступах к Артемовску наблюдаются значительные успехи в наступлении российских войск. По его словам, ситуация близка к окружению города. В этот же день Конашенков сообщал, что украинские боевики потеряли до 80 человек в результате неудачных контратак на этом направлении.

23 ноября помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении ДНР наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, Вооруженные силы Украины несут там колоссальные потери.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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