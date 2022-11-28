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ВСУ потеряли до 80 человек при попытке контратаки на артемовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На артемовском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль», — отметил он.

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Конашенков уточнил, что боевики четырех ротных тактических групп ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы остановить наступление там российских войск.

«Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны», — сказал генерал-лейтенант.

Он сообщил также об отражении российскими войсками двух украинских контратак на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь в ДНР.

На этом направлении, по его словам, за сутки было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

24 ноября военкор «Известий» Денис Кулага побывал на артиллерийской оборонительной линии российских войск на артемовском направлении. Он отметил, что военные выполняют свои задачи, невзирая на погоду, грязь и размытые дороги.

Днем ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении ДНР наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, Вооруженные силы Украины несут там колоссальные потери.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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