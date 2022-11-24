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«Известия» показали работу артиллерийской оборонительной линии в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 24 ноября побывал на артиллерийской оборонительной линии российских войск на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кулага отметил, что военные выполняют свои задачи, невзирая на погоду, грязь и размытые дороги.

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«Вот так выглядит бесконечная, бесперебойная работа на данном направлении. Здесь артиллерия работает круглосуточно. Если на донецком направлении говорят, что существует оборонительная линия «Вагнера», то здесь представлена артиллерийская оборонительная линия», — рассказал корреспондент.

Он отметил, что артиллеристы располагаются по всей линии боевого соприкосновения.

Один из солдат, призванный в рамках частичной мобилизации, также рассказал корреспонденту, что к постоянному шуму от выстрелов можно привыкнуть в течение первого дня.

Ранее, 24 ноября, Кулага рассказывал, что на направлении ведут всё более активную работу. Один из солдат поделился, что за сутки уходит от 60 до 90 снарядов.

23 ноября помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев прокомментировал действия российских войск под Артемовском. По его словам, формирования ВСУ несут «колоссальные» потери на данном направлении.

Ранее в среду офицер Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Марочко заявил, что украинские боевики решили отказаться от наступательных действий под Артемовском и Соледаром на фоне ухудшения погодных условий.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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