Войска РФ увеличили интенсивность ударов по ВСУ под Артемовском

Российские военнослужащие ведут всё более активную работу на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстановку на линии соприкосновения показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Артиллеристы ведут практически непрерывный огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ): как только одна самоходная установка отрабатывает все снаряды, на смену сразу же приходит другой экипаж. Это необходимо для того, чтобы войска могли продвигаться по запланированному маршруту.

«В основном уходит по два–три боекомплекта за сутки. Это примерно от 60 до 90 снарядов», — поделился один из солдат.

Экипажи работают слажено и четко: атакуют противника, защищают пройденные рубежи и открывают дорогу для пехотных штурмов.

23 ноября помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев прокомментировал действия российских войск под Артемовском. По его словам, формирования ВСУ несут «колоссальные» потери на данном направлении.

Ранее в среду офицер Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ решили отказаться от наступательных действий под Артемовском и Соледаром на фоне ухудшения погодных условий.

21 ноября Марочко рассказал о том, что ВСУ перешли в глухую оборону. Он уточнил, что украинское командование отказалось от попыток наступления и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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