Украинские войска в районах городов Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешли в глухую оборону, отказавшись от наступления. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», — говорится в сообщении.

19 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что при наступлении в ДНР российские войска уничтожили более 120 украинских боевиков.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Народной милиции (НМ) ДНР продвигаются по всей линии фронта. Он также добавил, что российские военнослужащие постепенно освобождают Артемовск.

18 ноября Конашенков сообщал, что в результате наступательных действий российские войска полностью освободили населенный пункт Опытное в ДНР.

Несколько дней назад российские войска на южнодонецком направлении взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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