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Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 19 ноября сообщил в Telegram-канале, что подразделения Народной милиции (НМ) ДНР продвигаются по всей линии фронта.

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Он признал, что это не такие быстрые продвижения с освобождением населенных пунктов, как хотелось бы.

Пушилин также сообщил, что российские военнослужащие постепенно освобождают Артемовск.

Накануне, 18 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате наступательных действий российские войска полностью освободили населенный пункт Опытное в ДНР.

Несколько дней назад российские войска на южнодонецком направлении взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в Донецкой Народной Республике.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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