Российские войска на южнодонецком направлении взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Кроме того, добавил Конашенков, российским войскам удалось пресечь три атаки украинских боевиков, которые наступали силами трех ротных тактических групп. Атака велась из населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка в ДНР.

Накануне ВС РФ также пресекли атаку батальонной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степного в ДНР. В результате боевых действий было уничтожено более 65 украинских военных.

15 ноября Конашенков сообщал, что всего российские войска уничтожили до 1,4 тыс. украинских военных в ходе боев за освобожденную Павловку в ДНР. По его словам, также уничтожено шесть артиллерийских орудий, включая две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей и 28 беспилотников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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