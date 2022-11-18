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ВС РФ освободили населенный пункт Опытное

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Фото: РИА Новости
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В результате наступательных действий российские войска полностью освободили населенный пункт Опытное. Об этом сообщил 18 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сказал он.

Кроме того, российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на краснолиманском направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны.

«На краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны», — отметил Конашенков.

По его словам, в ходе боевых действий уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

При этом на купянском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.

«На купянском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», — уточнил Конашенков.

16 ноября ВС РФ пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в районе Степного в ДНР. В результате было уничтожено более 65 украинских военных.

Ранее, 11 ноября, в Минобороны сообщили, что российские военные заняли населенный пункт Опытное в южной части авдеевского укрепрайона, расположенного в 20 км от Донецка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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